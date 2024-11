Chama se debate entre pagar un año de universidad o comprar productos de skincare

La joven Stephany Stephania Estefan, una estudiante de comunicación social de 25 años, se encontró a sí misma en una encrucijada el día de hoy. Durante su novena visita diaria a Farmatodo, Estefan se debatió fuertemente entre comprar todos los productos de skincare que necesita para la semana o pagar un año completo de matrícula universitaria.

Aprovechamos que nuestro pasante subpagado se encontraba vendiendo caramelitos de fresa en el lugar de los hechos para tomar las declaraciones de la contrariada Estefan, quien nos explicó: “Chamo, es que es un peo de decidir porque o sea, por un lado podría pagar dos semestres completos en la UCAB, pero ¿y si me voy del país el año que viene y pierdo esa plata? Además, si me gradúo de comunicación mi única opción para no estar presa sería montarme las carillas y buscar trabajo en Portada’s, pero para eso también necesito mantener la piel joven y radiante, ¿sabes? Y eso no es barato, entonces podría agarrar esos $8.000 en mi rutina de skincare semanal porque ya necesito comprarme el ácido hialurónico, ácido retinoico, ácido clorhídrico, vitamina C, agua micelar, tónico facial, mascarilla de lechosa, bloqueador solar, bloqueador lunar, exfoliante en crema, exfoliante en lija, contorno de ojos, retinol, agua termal de yuca…”, continuó listando Estefan, mientras los vigilantes le pedían a nuestro pasante que se retirara de las instalaciones o iban a llamar a la policía.