Reportaje: Joven se hace millonario vendiendo por Yummy Marketplace todas las cosas del maletero que su papá guardaba porque algún día servirían para algo

Aunque las reliquias más importantes del mundo, como el Santo Grial o el primer graffiti de Arturo Michelena, no están a la venta, en Yummy Marketplace se pueden encontrar y vender artefactos de gran valor histórico. Así como inició la extraordinaria historia de superación del joven Ricardo Aguilar, quien se convirtió en el primer millonario de su familia tras vender todas las cosas que su papá tenía guardadas en el maletero “porque algún día servirían para algo”.





Por este motivo, decidimos recolectar hasta el más mínimo detalle acerca de los artefactos vendidos, para ver si tu también puedes probar suerte en la plataforma:

La gorrita de lado de Victor Drija

Esta pieza de historia digna de un museo nos recuerda la locura, el desenfreno y que parecer un parquero estaba de moda en los 2000s, sin duda una pieza que no baja de los $600.000 por todo lo que representa.

La única foto de Danny Ocean sin pollina

Data de un día que no lo dejaron entrar al colegio por tener pelo largo, y se dice que fue la última vez que el músico mostró su frente antes de hacerse un tatuaje de la Babylon GIrl sobre las cejas que hasta ahora nadie ha podido ver. Su precio se eleva por encima de los 10 mil dólares en Yummy Marketplace, aunque cuando se le preguntó por su veracidad al cantante este solo respondió “baby, noooo”.

Los yuyitos con los que Mimi Lazo declaró que hombre no es gente

La sabiduría que dan estos yuyitos es invaluable, sin embargo en Yummy Marketplace podrán ser tuyas para que domines el arte de gitar “hombre no es gente”, “no te vistas que no vas” y el hechizo más poderoso de una mamá: “mientras vivas bajo mi techo harás lo que yo diga”.

La fórmula secreta de los patacones autografiada por Maracaibo 15.

Se dice que más de una vez los gochos han intentado robar sin éxito la fórmula secreta de los patacones, la cuál fue firmada por Maracaibo 15 y oculta de cualquier persona que desayune sopa. Sin embargo, este podría ser el año en que la comunidad andina por fin se haga con ella gracias a que la están rematando en Yummy Marketplace.

El nuevo disco de Taylor Swift (en verdad es el mismo con carátula distinta)

Este en verdad es un disco viejo pero con una foto distinta. Hasta ahora nadie ha logrado identificar la diferencia, sin embargo, las swifties venderían a su propia familia por hacerse con este valioso objeto así que sin duda entra a la lista y al Yummy Marketplace.

Una franela ORIGINAL del Real Madrid autografiada por Lionel Messi

No se puede ser un buen pastelero sin algo de merengue, así que este conjunto merengue 100% original firmado por su mayor enemigo después de ellos mismos, Lionel Messi, es la mejor opción para buscarse un problema. Lucir esta prenda por las calles de Madrid puede ser incluso más peligroso que caminar por Barcelona con la quincena encima, sin duda un ítem sólo para valientes… valientes que sean usuarios de Yummy Marketplace.

Una foto pie de la mamá de nuestro pasante subpagado

Que rico, vale, y eso que no le dijimos nada y se está enterando ahorita que decidimos venderla por Yummy Marketplace.

El rombo de Soto

Después de la larga espera por fin llegará a Yummy Marketplace la secuela de la popular Esfera de Soto, un rombo que podrás instalar en cualquier autopista, carretera o callejón del país para poner tu reunión de soundcar a valer.

La segunda cena, el cuadro menos conocido de Leonardo Da Vinci.

Esta obra de Da Vinci valorada exclusivamente en florines no alcanzó la popularidad de otras porque ese día solo se comió arepa con mantequilla, sin embargo, su rareza la hace una pieza de culto digna de los mejores postores de Yummy Marketplace.

Poemario escrito por El Prieto

El rapero, poeta y doctor en sociología, El Prieto, sin duda es de las mentes más ilustres que ha parido nuestro país, y así lo demuestra en la segunda entrega de su serie de poemarios donde explora a profundidad temas como el desamor, el sentido de la vida y el verdadero significado de ser “Super chikiluki”. Definitivamente una de los objetos más cotizados del Yummy Marketplace.

Los planos originales de La Casa de Los Famosos

La Casa de Los Famosos no es solo el programa con más VPH de toda la televisión, también es una de las obras arquitectónicas más destacadas del milenio, y qué mejor forma de rendirle culto que dándole un buen hogar a sus planos originales para que sean de provecho para futuras generaciones.

Tus cosas, siempre y cuando te pongas las pilas y las subas al Yummy Marketplace

La basura de unos puede ser el tesoro de otros, y a excepción de tu iPhone 6 usado que quieres vender en 500 dólares, seguro hay personas en Yummy Marketplace que podrían darte un buen precio por esas cosas que tienes acumulando polvo en tu cuarto. Sácale provecho a todos esos peroles y entra ya al apartado de Marketplace desde la app de Yummy Rides.