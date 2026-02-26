Lo que parecía ser una tarde tranquila de viernes de predespacho con sus amigos terminó en una mega fiesta que decantó en el mejor after party de la vida del joven Dorangel Cherinos, quien transformó una reunión en su casa en una noche que jamás olvidará gracias a su fiel compañera: una botella de Smirnoff N. 21.

Mientras desayunaba 3 empanadas de cazón con pepitona y chipi chipi a la orilla de la playa, Dorangel contaba su experiencia: “La diversión la pone uno pero de verdad que la Smirnoff ayuda, estaban todos ahí agazapados jugando monopolio y no pasaron ni 10 minutos de que saqué el arma secreta, la N.21, y no parábamos de romper cintura. De la nada se llegaron unos panas con una máquina de humo y unas luces estroboscópicas, yo lo dí todo en la barra sirviendole a todo el mundo unos tragos de Smirnoff que merecían 37 estrellas michelín y hasta convencimos al vecino de que nos bajara a la playa, y aquí estamos en Margarita, yo no sé cómo nos iremos a regresar a Caracas”, concluyó el joven antes de firmar un contrato para organizar un nuevo festival de electrónica por los próximos 15 años.