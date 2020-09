Opinión: ¿De verdad le gustas… o solo te quiere por tu salvoconducto?

La vida, al igual que las caderas de una tía al momento de bailar culiquitaca, da muchas vueltas. Esto se ve reflejado en todos sus ámbitos, por ejemplo, las relaciones sentimentales. Por eso aquí queremos traerles una pregunta que desde el inicio de la pandemia está rondando en nuestras cabezas, y que puede estar afectando a muchas parejas, incluso a la tuya: ¿Tu pareja está contigo por lo hermoso de tu ser, por tu compañía, por tu atractivo, por tus habilidades para darle hasta abajo, o solo se aprovecha de ti porque tienes un salvoconducto?

Por el Pasante Subpagado.

El amor para mi es como el clítoris, jamás lo he conseguido; pero eso no me impide apreciar el amor en otras parejas que veo por las calles, como aquellas que se apuestan en plazas como el Parque del Este a sacarse los puntos negros y meterse mano a plena luz del día (lo que tradicionalmente se le llama el jamoneo en público). Sin embargo, muy bellos son los momentos donde el amor nubla el raciocinio: ¿de verdad todas esas vivencias con tu pareja son genuinas, o hay un oscuro motivo detrás? Puede que sí, fíjate que existen personas que al igual que un ministro han hecho demasiadas cosas malas en su pasado y no están decididas a cambiar. El interés existe y puede que tu pareja no esté contigo por ser una persona con buenos sentimientos; quizás está contigo por ese salvoconducto que tienes, porque puedes llevarla a cualquier lado, a pasear, a comer helado, puedes mostrarle ese tan deseado papel que le quita mágicamente las ganas de tomar refresco a los policías y que te da acceso al MUNDO. A pesar de todo esto, no te digo que no te abras al amor; pero está pendiente de aquellas personas que te intenten sobornar. Tú sabes que lo vales, tú sabes que eres una buena persona, no seas como mi ex que desde que emigró me prometió un pasaje y ya ha tenido 4 novios peruanos y aún no me envía el pasaje. Es por tu bien, no temas en hacerme caso, yo solo soy un pasante que tiene más de 13 años en la oficina intentando que le firmen el informe. Pero eso significa que yo no sea un hombre que lo que quiere es querer.