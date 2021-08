Ladrón que roba a ladrón obtiene 100 puñaladas por sapo

El popular dicho “Ladrón que roba ladrón tiene cien años de perdón”, utilizado por todos —menos por los ladrones— dejó en evidencia hoy que la sabiduría popular no es 100% infalible, cuando un delincuente de Cagua (estado Aragua) intentó reivindicarse al robar a su compañero de trabajo y en vez de recibir perdón, lo que obtuvo fue 100 puñaladas por sapo.

Esta es la historia de “Barriga de Perra”, que milagrosamente sigue vivo en el CDI de Cagua, a pesar que haber sido apuñalado 100 veces —y de haber sido internado en el CDI de Cagua—: “No mano, y que si uno roba a ladrón obtiene perdón, esas son puras falacias, yo tenía que quedarme tranquilo con el convive ese y ahora mírame como estoy todo feo pa’ la foto, ya la fresa no me va a querer ni ver. De esta me recupero, yo sé, la última vez me metieron un tiro en la columna vertebral y no me pasó nada, más bien la bala se dobló adentro porque yo lo que soy es un sobreviviente. Pero quiero decirle a toda el hampa seria que vean lo que me pasó a mí, que les sirva de ejemplo: no se pongan cartoon con los convives, nada de estar robando a otro ladrón”, finalizó Barriga de Perra, quien le terminó robando los apuntes y una pasta con carne molida a nuestro pasante subpagado.