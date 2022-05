"El país es perfecto, no podría estar mejor" aseguran absolutamente todos los venezolanos ᶜᵘᵃⁿᵈᵒ ˡᵉˢ ᵖʳᵉᵍᵘⁿᵗᵃᵐᵒˢ ᵖᵒʳ ˢᵘᶦᶻᵃ

En un reciente estudio hecho por la renombrada consultora política, Chigüianálisis, se demostró que un 100% de venezolanos responden a que “el país está en un perfecto estado, el PIB subió un 3,7% este año, las leyes se respetan y los políticos hacen su trabajo” cuando le preguntan sobre cómo es vivir en Suiza.

Erwe Von Esse, director de Chigüianálisis y parquero de Las Mercedes en sus tiempos libres, ofreció detalles sobre el estudio: “De cada ocho venezolanos en Suiza encuestados, diez afirmaron que Suiza es el mejor país para vivir y nuestro encuestador afirmó que no sabe de estadísticas. Según esta población investigada en la muestra alquilar un apartamento en Suiza es un poco más costoso, pero no hay grupos de condominio que te regañen por guindar ropa en el balcón. Todos aseguran que la vida es más tranquila, casi no hay homicidios y la última pelea que hubo fue por ver quién de todos pagaba la cuenta. El país es perfecto, la conclusión del estudio es que hay que emigrar para allá, ¿alguien sabe cómo es que se hace para emigrar para allá?”, sentenció Von Esse minutos antes de pedirle cuatro bolos a nuestro pasante.