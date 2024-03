Médico Integral Comunitario logra extirpar exitosamente apéndice de paciente que llegó por gripe leve

A pesar de ser humillado y recibir constantes burlas por parte de amigos y familiares durante sus 5 días de carrera universitaria, Carlos Rojas, orgulloso médico integral comunitario con postgrado en community manager, logró por primera vez extirpar de manera exitosa el apéndice de un paciente que llegó con gripe leve al Hospital Central Antonio María Pineda, ubicado en la ciudad de Barquisimeto.

“Yo sabía que el paciente iba a sobrevivir porque la tercera es la vencida”, aseguró Rojas, quien ya se encuentra ejerciendo con su título de médico integral comunitario tras descubrir su pasión por la medicina hace una semana. “Muchos se burlaron de mí, pero yo siempre creí en mí mismo. Yo sabía que si había sido capaz de pasar biología de 5to año con 9.5 también iba a ser capaz de cumplir este sueño. Me gustaría que todas esas personas que no creyeron en mí estuvieran aquí presentes para verme cumplir este logro y restregárselos en la cara, pero lamentablemente se me murieron en consulta. Pero no importa, después de entrenar toda la madrugada con el juego de Operando finalmente pude extraer con éxito mi primer apéndice a un paciente que llegó con una mucosidad en la naríz muy característica de una apendicitis aguda en los pulmones del femoral, claramente. En fin, este es no sólo un logro personal, sino un logro en la salud del paciente que va a empezar a recuperarse muy rápidamente una vez termine de suturar la herida con este pabilo”, explicó Rojas, mientras le echaba pega blanca a la herida para ayudar a sellar más rápido.