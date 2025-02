Maduro promete construir muro de Trump con Chamba Juvenil si le levantan las sanciones

El principal responsable de que el despacho presidencial huela a mondongo, Nicolás Maduro, prometió a su “hermano del alma” y padrino de su Tamagotchi, Donald Trump, enviarle trabajadores del Plan Chamba Juvenil para terminar el muro en la frontera entre Estados Unidos y México, a cambio de que le levante las sanciones.

Mientras cabalgaba sobre uno de los venezolanos deportados que nadie reclamó, Maduro hizo su promesa en televisión nacional: «Donald Trump, ya basta de sanciones contra Venezuela, chico. Yo te propongo algo: te mando a los muchachos de Chamba Juvenil para que te terminen ese muro. Son unos duros para la construcción, tienen disciplina, trabajan con amor, con alegría. Te van a dejar esa pared criminal, como dicen los chamos. Pero eso sí, tú me quitas las sanciones ya, compadre, porque ni la tarjeta mía, ni la de Cilita, ni la que le saqué a Jaua me están pasando. Quiero comprar mis moneditas de Fortnite. Es más, te hago otra promesa: si tú me levantas esas sanciones, ningún venezolano se va del país. Le metemos una ampliación al Helicoide y listo, más nunca te llega un migrante. Así que piénsalo bien, Donald, no le pares a lo que diga Marco Rubio, que ese tipo lo que hace es hablar pistoladas de ti», concluyó el líder del chavismo mientras apagaba un habano en el lomo de su nuevo deportado.