Cryptobro invierte en el kilo de mortadela de tapara para que se desplome el precio

Ropa, salidas o el Blu-ray de Papita Maní Tostón edición coleccionista. Cada quién gasta su dinero como quiere; aunque nadie lo gasta peor que los entusiastas de las criptomonedas, que año tras año siguen sumando pérdidas de miles y miles de dólares y el respeto de sus allegados. Este es el caso de Juan Restrepo, un autodenominado experto en “cripto trading NFT comercial 3.0” quien luego de perder todos sus ahorros y los de su familia, tomó la decisión de diversificar su portafolio e invertir en mortadela de tapara. Analizando cómo el precio de todas sus inversiones se desploma, la lógica de Restrepo es que esta también caería al subsuelo y así por fin tendría con qué rellenar las arepas.

Tras superar el shock inicial de descubrir que una persona puede estar en una situación económica aún peor que la suya, nuestro pasante subpagado tomó las declaraciones de Restrepo sobre esta nueva apuesta, con la que apuesta poder verle el queso —o la mortadela— a la tostada: “Mi pana, yo tengo ya 4 cursos de Trading Digital en la prestigiosa academia Cripto Trading Digital Experts de aquí de Valencia, eso lo pagué después de vender las joyas de la abuela. Desde entonces he recuperado más de $500 dólares de mi inversión, y perdí otros $34.000. Yo ya no sé qué hacer de verdad, necesito comer, le debo plata a todo el mundo, el bitcoin no para de bajar. De paso un pana me convenció de invertir en unos monstruos NFT, ¿ahora qué hago yo con eso? Me costaron $400 y la gente no los quiere ni regalados. Actualmente mi único plan es invertir en mortadela de tapara para ver si el precio también baja, porque es que hasta la mortadela está cara en este maldito país, $6 me querían cobrar en el bodegón el otro día” finalizó Restrepo, mientras le escribía a un primo octavo el favor de que lo patrocinara para irse a Estados Unidos.