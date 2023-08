Niños venezolanos comienzan a jugar ladrones y ladrones

Aprovechando los últimos días de vacaciones, varios niños de la urbanización La Florida en Caracas decidieron salir a la calle a jugar el popular juego “ladrones y ladrones”. Equipados con sus mejores uniformes policiales, pistolas de juguete y conos de tránsito, los niños salieron a la calle a montar alcabalas de mentira –justo como lo haría un uniformado real– para poder matraquear y despojar de sus pertenencias a otros niños. Además, también participaron en la persecución de niños malandros, que a su vez también tenían uniforme policial.

Tras estar retenido en una mini alcabala de juguete por parte del mini oficial de la Policía Nacional Bolivariana Ángel Guerra, de 8 años, nuestro pasante subpagado logró tomar sus declaraciones: “Primero que nada me disculpo por el extenso periodo de detención del tipo protocolar para mi propio entretenimiento, ciudadano. Ahora que nuestras diferencias fueron arregladas como tal gracias al billete del tipo dólar y el chocolate que usted proporcionó como parte de este juego del soborno del tipo obligatorio, podemos conversar con tranquilidad. Nos encontramos en esta calle residencial realizando un procedimiento policial del tipo juego infantil el cuál denominamos ‘ladrones y ladrones’, dónde nos colocamos como tal nuestros uniformes de las fuerzas de seguridad bolivarianas y cometemos los mismos actos criminales que los mismos como tal cometen a diario. Cualquier tipo de explicación adicional no es peo suyo como tal, y requerirá de una colaboración del tipo ‘para los chuches’ insertada directamente en el bolsillo de mi uniforme como tal. Además, me veo en la obligación de caerle a coñazos con este martillo de juguete debido a su condición como pasante de periodismo como tal”.