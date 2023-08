"Es muy inteligente" dice mamá de bebé que se acaba de cagar

Andrea López, una orgullosa madre de un bebé de 7 meses no pudo contener el orgullo que siente por su hijo ante la visita, viéndose obligada a asegurar que “es un bebé demasiado inteligente para su edad”. A pesar de que el infante no habla, camina o hace algo para resaltar su aparentemente prematuro intelecto, celebró las palabras de su madre ensuciando los pañales con el denominado número dos.

“Ayyyy tan lindo, ¿viste cómo ya sabe que esta es la hora de ir al baño? Es que te juro que cuando crezca seguro va a ser médico o abogado, aunque preferiría que fuera enchufado para que por lo menos haga dinero”, aseguró López, mientras el bebé simplemente botaba baba por la boca. “Es que no lo has visto, a veces cuando estoy viendo algo en Netflix así como muy sencillo y básico, como Élite por ejemplo, también ensucia los pañales como para decirme que no le gusta y que prefiere History Channel. Y aunque apenas tiene 7 mesecitos ya está demostrando sus cualidades artísticas, creo que también puede ser arquitecto y todo, porque lo encontré la semana pasada haciendo una torre altísima usando tan sólo unos legos y su pupú”, explicó la madre del pequeño genio escatológico.