Señor usa tapabocas en el cuello para tapar chupón de amante

Quitarse el tapabocas para estornudar, usarlo de bufanda o incluso hasta de traje de baño. Cientos de personas no utilizan este recurso de manera eficaz. Hoy, Gabriel Dos Santos —cambiamos su nombre para que permaneciera en anonimato— recurrió a usar mal su tapabocas a propósito para esconder un chupón dejado por su amante la noche anterior, sacrificando su salud personal para poder mantener la paz en su hogar.

Dos Santos, quien ha admitido tenerle un poco de miedo a las arañas y a su esposa, compartió con nosotros su método de prevención de discusiones maritales: “La vida no es perfecta, no siempre es justa, no siempre es tranquila. Por eso hay que hacer lo que se pueda para mantener la paz en donde se pueda, especialmente en la casa. Por eso he tomado el grandísimo riesgo de usar el tapabocas así; no para protegerme del coronavirus, sino para protegerme de mi esposa a la que tanto amo. He cometido errores en el pasado, más recientemente anoche cuando fui lo que llamarían un ‘infiel desgraciado’, pero la cuarentena hace que uno haga cosas locas. El punto es que regresé a la casa con el tapabocas en el cuello y me rehúso a quitármelo o ponérmelo bien. Prefiero ir así al mercado a que mi esposa me bote de la casa”, finalizó Dos Santos, quien apenas alcanzó a decir “es que iba a ver si nos llegó un paquete de Amazon” cuando la esposa le preguntó porqué no se quitaba el tapabocas del cuello si ya estaba en la casa