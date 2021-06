Venezolano reconoce a paisano en Alemania porque pidió la parada en el autobús

Esta tarde, en las transitadas calles de Berlín, Pedro Velasco logró reconocer instantáneamente a otro venezolano sin tener siquiera que dirigirle la palabra, tan solo escuchándolo pedir la parada en el autobús Friedrichstraße – Alexanderplatz.

La conmoción llevó a que Velasco nos llamara a contarnos su experiencia, sin miedo a que le robaran el iPhone en la calle: “¡Mamagüevo, no lo puedo creer! Yo de pana no pensaba que tenía tan buen oído para reconocer acentos, mucho menos los venezolanos. Aquí todo el mundo habla demasiado rápido así que aprendí a no escuchar las conversaciones en los autobuses porque sabía que no iba a entender. Pero fue imposible no reconocer a otro venezolano. Recién llegadito, además, recién salido del aeropuerto. No tenía maletas encima pero eso no era necesario para saber que acaba de llegar. El pana se paró en plena ruta a decirle al conductor y que ‘jefe, me dejas donde puedas, por el kiosco de allá’. El conductor evidentemente no entendió nada, pero el pobre carajo no se había dado cuenta que los botones de pedir la parada estaban ahí. No sé qué habrá pensando que era, pero era claro que no sabía qué era. Oye, qué casualidad vale, ojalá le vaya bien”, nos dijo Velasco, quien luego se puso sus audífonos para escuchar el Alma Llanera.