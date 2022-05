ONU sospecha que supuestamente en Venezuela se pudieron haber intentado violar algunos derechos humanos

Antonio Guterres, Secretario General de la Organización de Las Naciones Unidas (ONU) expresó en asamblea general su preocupación por “tener ligeras sospechas” sobre una posible presunta, supuesta e hipotética violación de algunos derechos humanos por parte del gobierno venezolano.

El máximo funcionario de la organización, no escatimó en detalles sobres sus sospechas y con Nintendo Switch en mano expresó sus dudas sobre el estado de derecho venezolano: “A mi me parece que de repente puede existir una situación irregular en Venezuela, pero no estamos seguros si en las cientas de fotos y videos de funcionarios reprimiendo civiles se puede comprobar que efectivamente los señores de uniforme verde maltrataron a esos civiles así como a propósito. Puede que sí pero puede que no, uno nunca sabe. De todas formas andamos pendientes por si hay alguito, pero vuelvo y te repito, es solo una pequeña coartada, capaz soy yo inventando vainas porque ando sobre pensando y ya, quién sabe” expresó Antonio antes de obtener su tercer Victory Royale del día en Fortnite.