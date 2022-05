Amigos en Madrid organizan despedida para el único del grupo que no se regresa a Venezuela

Devolverse a Venezuela para algunas personas en Madrid es una opción, ya sea por el “status” que mantenían en el país o por la facilidad de que tu mamá te lave la ropa. Así fue el caso de Mafe, Titi, Eli, Juanpi y Chuchi, venezolanos en Madrid quienes este martes despidieron a José Luis Betancourt, el único amigo de su grupo que no se regresa a Venezuela.

Betancourt, el único de su grupo que ha conseguido un contrato de trabajo de más de 3 días, nos contó detalles de la despedida de sus amigos: “Yo sabía que se iban a devolver, tenían días que andaban más sospechosos que botella de anís en unos quince años. Me parece rarísimo la gente que se va a Venezuela, pero bueno, allá por lo menos uno tiene oportunidad de tener el carro que te regaló tu papá, tienes una casa en la que no vives preocupado porque tienes que pagar la renta y además ya no es como que tienes que usar bolívares o cosas así como el metro. Además allá tienes a toda tu familia pues, a todo el mundo le pega levantarse y no tener el desayuno hecho por tu nana, la cama tendida y tu colección de legos guardada. Yo los entiendo, pero al mismo tiempo no me regresaría a Venezuela, aunque ahora que me quedé sin amigos, la verdad que es una idea tentadora, pero después recuerdo que aquí en Madrid no se va el agua y se me quita”.