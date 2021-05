Gobierno pone a la venta a PDVSA en Facebook Marketplace

El pasante de Nicolás Maduro que sí sabe usar una computadora puso esta tarde a la venta a PDVSA en el Facebook Marketplace, por instrucciones directas del mandatario. La decisión fue tomada de manera unilateral al darse cuenta que se quedaron sin compañías fantasmas con las cuales hacer “negocios”.

Hablamos sobre esta oferta con el pasante subpagado del oficialismo, quien ostenta el dudoso récord de tener aún menos beneficios que el nuestro: “Eeh, em, sí, bueno, yo no tomo las decisiones, yo solo hago lo que me dicen. Y bueno, emm, me mandaron a subir PDVSA al Marketplace para hacer algún tipo de negocio o transacción con alguna empresa fantasma —sea lo que sea que signifique eso, yo aún no lo sé. Creo que están tratando de venderla por tres millones de bolívares. Me dijeron que dólares pero no sé, ese número me parece como de mentira. ¿Cómo va a haber tanto dinero en el mundo? Así que bueno, yo puse bolívares en el Marketplace porque esa gente a veces no está muy lúcida, no sé si me explico. ¿Por qué Marketplace? Em, bueno, lo sugirieron porque por ahí se encuentra de todo; es como MercadoLibre pero mercado negro. Hay todo tipo de cosas lícitas e ilícitas y nadie hace preguntas. Bueno, em, sí, eso, están tratando de hacer más negocios, prácticamente. Eso es todo lo que te puedo decir. Me despido, que me están llamando para limpiarle la oreja a alguien”, concluyó el pasante, cuyo nombre vamos a mantener en la reserva por solidaridad del gremio, tratando de que no lo pongan a limpiar “otras cosas”.