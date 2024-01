Cojín demanda por manutención a poodle irresponsable

Como es habitual en todos los municipios del país, esta mañana llegó una nueva denuncia de manutención al Tribunal Cuarto de Protección del Niño, Adolescente y Cojines de Aragua. La querella fue interpuesta por un cojín que es madre soltera de 3 cojincitos, en contra de Toby Enrique Pérez, un poodle irresponsable y mascota de la familia Nuñez que no ha pagado manutención por los tres hijos que no reconoce.

Mientras se rebuscaba como vigilante medio tiempo en el edificio del tribunal, nuestro pasante subpagado aprovechó para entrevistar al cojín a la salida del tribunal, quien manifestó: “¡Mira Toby, desgraciado, hazte cargo de tus hijos! ¿Tú crees que te puedes hacer el loco así como así? Ya no me diriges la palabra, pero antes sí me desbaratabas a toda hora, hasta frente a la visita como el degenerado que eres ¿verdad? Yo me acuerdo que aunque te pegaran con el periódico te alejabas de mí. Ah, pero como ya estoy toda rota y sucia te olvidaste de mí, ahora andas detrás del peluchito ese que te compraron maldito mujeriego. ¡Pues no! A mí me vas a respetar, y a tus hijos también, ¿o tú crees que los pañales, el detergente y el vanish para mantener a tus hijos limpiecitos se compran solos? Me las vas a pagar todas, desgraciado”, finalizó el cojín, quien también exigió el divorcio y quedarse con la mitad de los juguetes de Toby.