Putin le da el cuarto de Maduro a Bashar al-Assad

El Kremlin indicó que Bashar Al-Assad, el dictador sirio llegó a Rusia con miembros de su familia, como sus hijos Ahmed, Ahmed y Ahmed, sus tíos Ahmed, Ahmed y Ahmed, y también con su esposa Ahmed. Quienes fueron recibidos por Vladimir Putin, que le entregó a Bashar el cuarto temático de Minions que estaba destinado para recibir a Nicolás Maduro.

El representante ruso en Viena confirmó que el derrocado Bashar al-Assad dispondrá de la suite presidencial Minion del Gran Palacio del Kremlin, la cual incluye la trilitera matrimonial minion, un juego de toallas de Gru, cepillos de dientes de Kevin, Bob y Stuart, y la pijama oficial del Doctor Nefario con el nombre “Nicolás Maduro” bordado en hilos de oro puro extraído directamente del estómago de alguna tonina en el Orinoco.



Al-Assad, confundido, aceptó la hospitalidad sin dudarlo porque su avión ya no tenía gasolina. “Quiero agradecer al presidente ruso Vladimir Putin por darme asilo, jamás pensé que mi gobierno caería y tendría que abandonar mis preciados Ferraris, Rolex y sillas eléctricas. Sin embargo, no entiendo como Maduro tenía este cuarto listo con tanta decoración de los Minions, hasta el bidet es un Minion al que te le sientas en la cara y tiene una máquina dispensadora de huevos sancochados pintados de amarillo. Debe ser que me la dieron porque ya Maduro pasó su etapa minion y por eso le están haciendo una temática de La Melodía Perfecta en planta baja”, concluyó Al-Assad mientras bebía un vodka de 20.000 euros en una taza autografiada de Bob, el minion favorito del mandatario venezolano.