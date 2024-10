Ohtani hace historia al convertirse en el primer pelotero que no ha ido a un burdel

Shohei Ohtani sigue dejando su huella en las Grandes Ligas, pero esta vez no sólo por su extraordinario desempeño como pitcher, bateador, jardinero y community manager del equipo. La estrella de los Ángeles Dodgers y último bastión de la monogamia hizo historia una vez más esta semana al convertirse en el primer pelotero que no ha pisado un burdel en su vida.

Así lo confirmó Dave Roberts, entrenador de los Blues y único japonés moreno en el planeta, durante la más reciente rueda de prensa del equipo: “La realidad es que nunca jamás en mi vida había visto un jugador de béisbol como Ohtani. No bebe, no fuma, no va a burdeles, ni siquiera masca chimó y, de paso, hace ejercicio. ¿Tú puedes creer eso? Llegó a esta liga para marcar un antes y un después; se está encargando de convertir el béisbol en un deporte de verdad. Honestamente, no me sorprende ver la cantidad de bases que roba cada temporada, porque si lo analizas, no solo tiene una ventaja física frente al resto de la liga por no cargar con una barriga de cervecero, sino que también es el único jugador que no tiene siete tipos diferentes de herpes entre las piernas. Personalmente, creo que no solo va a terminar en el Salón de la Fama, sino que realmente va a ser el primer y último atleta en este deporte”, confirmó Roberts, mientras destapaba una botella de ron para ir a meditar en un stripclub.