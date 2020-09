Carlos Coste usa su increíble capacidad pulmonar para cantar chinazo por 3 horas seguidas

El buceador libre de clase mundial Carlos Coste utilizó hoy su particular capacidad pulmonar para gritar “chinazo” durante tres horas, luego de escuchar a un amigo explicar su técnica para hacer huevos revueltos para el desayuno con la frase “un chorrito de leche es lo mejor para que el huevo quede divino”.

Después de cumplir las tres horas gritando “CHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAZOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO”, el atleta Carlos Coste nos contó más sobre los hechos que llevaron a esta exclamación: “Estábamos reunido un grupo de buceadores y andábamos conversando sobre la nutrición y tal, sobre los mejores desayunos y cómo los preparamos y vaina. Y este carajo viene a darnos el mejor dato de la vida para que el revoltillo no quede seco pero tampoco crudo. ‘Un chorrito de leche a temperatura ambiente y el huevo queda divino’. ¡No me pude contener! ¿Es que cómo me va a decir esa vaina? ¿Y además esperar que no me ría? No, chico. Cantar el chinazo fue algo tan natural como la apnea para mí. No planeaba en gritarlo por tanto tiempo, pero fue un asunto de ‘quiero y puedo’ así que lo hice. No cargo ninguna pena. Fue tremendo chinazo. No me arrepiento de nada. Toda mi práctica y mis récords me entrenaron para este preciso momento. Una vez que empecé no quise parar”, aclaró Coste, quien aseguró también que no logra explicarse porqué ninguno de sus amigos quiere hablar más con él.