Hidrocapital abre hueco al núcleo de la Tierra para igual no reparar nada

La empresa encargada de brindar el “servicio” de “suministro” de “agua” en la gran Caracas, Hidrocapital, decidió este jueves abrir un hueco al núcleo de la Tierra en la urbanización El Cafetal, con el único objetivo de joder, porque nunca reparan nada.

Mientras celebraban haberle arrebatado a Conviasa el récord Guiness de ser la empresa que ha recibido más mentadas de madre en la Historia, el ingeniero encargado de la obra, Almíbar Pérez, conversó con nuestro pasante subpagado sobre esta hazaña de la ingeniería: “Estamos acá en El Cafetal con el equipo experto en abrir huecos, cavando hasta el centro de la Tierra. No sé por qué estamos abriendo este hueco, pero tampoco es nuestra labor cuestionarlo, solo seguimos órdenes. Me imagino que será para que se llenen de agua de lluvia, qué sé yo. Este es el sexto hueco que abrimos en dos semanas, todavía no hemos logrado reparar los otros cinco, pero bueno, Dios proveerá. Con este hueco que abrimos lamentablemente dejamos sin servicio del vital líquido a unos 3.500 mirandinos, esperemos que se pueda resolver este problemita en un plazo no tan largo de aproximadamente 4 años. No se desesperen, más bien aprovechen que la madre Naturaleza nos está dando agua todos los días mediante las lluvias. No sean ingratos”, finalizó Pérez, mientras terminaba su jornada laboral 10 minutos después de haber empezado a las 12 del mediodía.