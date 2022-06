Chama le hace un amarre a la que le saca las cejas para que no se vaya del país

Este jueves fue de malas noticias para Mayerling Pirela. La joven escuchó que la chama que le saca las cejas, Karla Pérez, está pensando en emigrar en los próximos meses. Ni lenta ni perezosa, Mayerling decidió contactar a su bruja de confianza para hacerle un amarre a su estilista, para que nunca la deje. También pensó en embarazarse, pero esto último no iba a funcionar. Ni en este caso ni en ningún otro.

“¿Cómo se va a ir Karla así? ¿Sabes cuanto tiempo me costó encontrar a alguien que me hiciera tan bien las cejas? ¡5 AÑOS! ¡NO SEÑOR, ELLA NO ME DEJA! Si tengo que amenazarla con que me voy a matar, lo hago” aseguró Pirela, que mientras lloraba, le prendía otra velita al amarre de su víctima: “Intenté robarle el pasaporte, pero eso es imposible; la gente en este país tiene caja fuerte SOLO para pasaportes y no logré dar con la clave. Ni Tom Cruise en Misión Imposible hubiese logrado dar con la clave correcta. Por eso tuve que aplicar la máxima, hacerle un amarre. Ojalá me funcione, porque gasté mis ahorros de los últimos 10 años en ese trabajito”, finalizó Pirela, a quien su buena fe no le permite enterarse que la bruja era en realidad una contadora matando un tigrito.