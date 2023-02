Chama descubre que las White Party en discotecas caraqueñas no se refieren a la vestimenta

Al igual que una nonna, el trabajo de rebotador en una discoteca es sumamente clasista, esto lo descubrió Andrea Alarcón, una joven de 23 años que intentó entrar a “Resonancia” un famoso local caraqueño donde las White Party no son exclusivamente de las personas que se visten de blanco.

Gilberto Pérez, rebotador de la discoteca, nos contó algunos detalles sobre la selección de personas en las White Party del local donde trabaja: “Bueno, la verdad es que las White Party no son exclusivamente de personas con prendas de vestir blancas, si no de blancas de raza. Esto lo digo en el marco del derecho de admisión del local, aquí gente medio morenita o de color humilde no entra, solo porque bueno, no queremos esa gente en nuestro local. Aquí todo el que venga a consumir tiene que ser ario, de dinero no importa de cual negocio turbio venga y con ganas de pasarla bien con sus amiguitas. De resto nada, no vengan con ropa blanca nada más porque si no se van a quedar en una cola eterna”, aseguró Pérez minutos antes de bloquear la entrada a un joven que tenía un zarcillo.