Panadería ofrece servicio de dejarte oler el pan de jamón

La panadería El Tuli-Pan Bakery & Panadería & Showroom, en Maracaibo, ofrece un nuevo servicio de treinta dólares por dejar a los clientes oler su pan de jamón, con un recargo de cinco dólares si el olor queda impregnado en la ropa del cliente.

Su objetivo es dar a conocer un pan de jamón sin los costos que acarrea comprar uno —que a pesar de su sistema de financiamiento— no todos se pueden permitir la inicial de 500 USD y la sangre de un recién nacido. Este programa para que las poblaciones desfavorecidas que ganan menos de $ 90.000 puedan conocer la cultura navideña de su país es una iniciativa del empresario portu-maracucho Yajairo de Da Sousa, quien anunció: “Mi alminha (sic), esta promo está más buena que el panettone rebozado, te podéis traer tu casabito, pagais tus cobritos y te lo jartais mientras oleis nuestro pan de jamón, si teneis suerte te queda el aroma en la ropa y es prácticamente como si te lo comieras. También contamos con un nuevo plato navideño olfativo, te servimos varias servilletas con un olor distinto, la de ensalada de gallina, la de asado negro, la de hallaca y la de pasticho, todo eso por solo $ 599,99 que es prácticamente $ 600 pero así suena más económico”, concluyó Yajairo antes de pagarle sus prestaciones de dos canillas a los empleados de la panadería.