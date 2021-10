Chama asegura que su gato le amputó el brazo porque la ama

María Fernanda Bertolini perdió este viernes su brazo derecho a manos —¿o deberíamos decir “pezuñas”— de su gato “Carlos Sexto Gucci”. La afectada negó categóricamente que el desafortunado hecho hubiera sido causado por la mala intención de su mascota; al contrario, aseguró que el animal solo estaba demostrando todo el amor que sentía por su dueña y que sería capaz de darle el otro brazo si su gato se lo pidiera.

“La verdad es que él demuestra su amor así, la gente no entiende que los gatos no son como los perros, ellos son más avanzados. ¿No ven cómo me arrancó el brazo? Un perro could never, con lo gafos que son” fue parte de la declaración de “Mafer” Bertolini, que continuó conversando con nuestro pasante mientras movía con vehemencia su única mano: “Equis, lo del brazo es lo de menos; total no lo usaba mucho, ya ni reloj ni pulseras me ponía, ¿así que para qué quiero ese brazo? Yo doy todo por mi Carlos Sexto Gucci, que por cierto le puse ese nombre porque todos los gatos que he tenido se han llamado Carlos… el nombre del único ex decente que he tenido. En fin, todo estará bien, gracias por darme este espacio para expresar lo que siento. Mi gato está en perfectas condiciones, pero no puedo decir lo mismo de mi brazo derecho, ni tampoco de los muebles de la casa, ni mi cama, ni la puerta de mi cuarto… pero nada de eso me afecta mientras mi churrito esté conmigo”, finalizó Bertolini, mientras gritaba al ver que el gato le traía como regalo una cucaracha.