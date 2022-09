Tras leve espera le firman carta de pasantía al Principe Carlos

Carlos, el hijo mayor de la recién fallecida Reina Isabel II, consiguió hoy lo que ha anhelado durante tantos años. A sus 73 años logró que le firmaran sus pasantías en el Palacio de Buckingham, lo que es el primero de los muchos pasos que tiene que dar para convertirse en el nuevo monarca del Reino Unido.

Carlos, o como le dice su familia por cariño, Su Alteza Príncipe de Gales y Conde de Chester, duque de Cornualles, duque de Rothesay, conde de Carrick, barón de Renfrew, señor de las Islas y príncipe y gran senescal de Escocia, informó hoy entre lágrimas de tristeza y felicidad el fin de su larga práctica profesional en el Palacio: “Por fin, después de más de 6 décadas me firmaron las malditas pasantías. Lástima lo de mi mami, pero bueno, nada es para siempre —excepto ser príncipe, ¡este martirio no se acaba nunca!—. No saben lo humillante que era tener 73 años y que todavía te dijeran “príncipe”, andar persiguiendo a todo el mundo por esos salones con una hojita jalando bolas a ver si me daban una firma; pero bueno, ya salí de eso. ¡Por fin puedo actualizar el currículum y el Linkedin!” aseguró Carlos antes de que le rebotaran las pasantías en secretaría porque las firmas estaban en la hoja del formato viejo.