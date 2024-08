Maduro encierra a todo el país en su cuarto sin televisión por 10 días

El autoproclamado y enemigo número uno de Elon Musk, Nicolas Maduro, ordenó esta tarde castigar un poquito más a todos los venezolanos que aún no han escapado del territorio nacional encerrándolos en su cuarto durante 10 días sin ver televisión, sin juguetes ni redes sociales, por portarse como niños malos al votar en su contra.

En medio de su carrera por arremeter contra todo el que aún no le reza todas las mañanas, el supremo líder glorioso de hermoso y frondoso bigote aseveró: “El pueblo venezolano se ha portado muy mal, ¡muy mal! ¡Yo se los advertí, que la verdadera democracia es pao pao! ¿Verdac? Ahora me hacen el favor todos, todas y toddys, como dicen los muchachos ahora, esos muchachos del movimiento QBLT, y se me van ya mismo para su cuarto. Están castigados por querer un futuro mejor, ¿ah? se me van a su cuarto y se me quedan ahí, 10 días sin televisión dije ya. Al que no me haga caso le tengo preparado el cucharón, ¿verdac, Cilia? Así que mucho cuidadito con andar poniendo Globovisión o revisando X cuando esté dormido. Esa red X es mala. La gente que revisa esas redes terminan creyéndose unas cosas terribles, como que los pajaritos hablan, y eso. Esas son las herramientas de la guerra piscicológica de Elon Muppets. Ahora váyanse encerrando de una vez, cuento 3 y llevo 85. No los quiero ver por aquí”, concluyó el líder supremo.