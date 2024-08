"Justo te iba a enviar el pasaje", asegura chamo en Chile tras descubrir que a su novia le anularon el pasaporte

La reciente ola de anulación de pasaportes por parte del Saime ha dejado miles de víctimas, sin embargo, a nadie le ha tocado una situación tan dura como a María Pérez, una joven de Barquisimeto a la que le anularon su documento de identidad justo antes de que su novio que tiene 12 años en Chile le confesara que justo esa tarde le iba a enviar el pasaje.

Victor Rivera, novio de Pérez, lamentó lo sucedido con el siguiente mensaje; “Berro, mi vida, que vaina eso del pasaporte, justo iba saliendo a la agencia de viajes a comprarte uno para ti y otro para tu mamá, ¿puedes creerlo? Hasta te tenía cuadrado acá un trabajito en la presidencia del Banco de Chile y un apartamento listo para que te trajeras a toda tu familia, pero con este rollo creo que no se va a poder, yo creo que como hasta el 2044. Igual tranquila, voy a hablar con un primo mío que tiene una ex que sacaba pasaportes a ver si nos hace la segunda y te sacas otro pasaporte, pero vas a tener que llevar los $200 tú porque las remesas no están saliendo rápido. Por cierto, ¿sabes si a tu amiga Claudia la chichona también se lo anularon? Lo digo para que no se pierda ese pasaje”, concluyó Rivera minutos antes de que su novia mandara al carajo.