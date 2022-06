"Yo comí en mi casa" dice chamo que en verdad no tenía saldo para escanear el QR del menú

Aunque no estamos en la Edad Antigua donde la esclavitud era común, las agencias de publicidad se han encargado de romper todas las reglas sociales y tener en vez de empleados, tienen esclavos. La agencia “Publicidad y Marketing Orgánico C.A” no se escapa de esta realidad, ya que aseguraron este miércoles que ellos no son tan malos porque premian a su esclavo del mes con un inigualable bono de $1.5.