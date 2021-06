Vigilante de supermercado aplica métodos de tortura a joven que no dio los buenos días

Esta tarde, el señor vigilante Gilberto, quien no nos quiso decir su apellido por motivos de “seguridad”, capturó infraganti a Ramiro Guzmán, un joven caraqueño que pasó por su puesto en la entrada sin dirigirle la palabra ni decir los buenos días.

Después de pedirle la hora a siete clientes, “Gilberto”, accedió a ofrecer declaraciones: “Mira mi pana, en los 16 años que llevo trabajando en este supermercado, sin contar los 5 años previos de vigilante de edificio, nadie, pero es que nadie pasa por mi puesto sin antes decir al menos, por lo bajito, los buenos días. ¡No lo permito! ¿Qué clase de falta de respeto es esa vale? ¿Acaso no tienen mamá? Papá lo entiendo, el mio también me abandonó, pero no es razón para tratar a alguien así. No me iba a quedar con esa así que ahí mismito lo paré y le dije ‘¿Cómo se dice? ¿A ti quién te enseñó a entrar a supermercados?’ Y lo metí en la cava cuarto del carnicero para que ese muchacho aprendiera por las buenas o por las malas a ser un muchacho educado. Tomó un par de golpecitos, unos corrientazos y hasta unas zambullidas en pipa para que ese falta de respeto tomara escarmiento, pero ahora seguro aprenderá a ser un hombre decente”, aseguró el vigilante mientras revisaba el ano de un cliente que había entrado a la parte de productos importados del supermercado.