HUMO BLANCO: Guardia Nacional reprime el cónclave con lacrimógenas

“HABEMUS PAPAM”, fue lo que gritaron millones de feligreses tras ver humo blanco salir de la chimenea del Vaticano. Sin embargo, mientras las lágrimas comenzaban a correr, la claridad también volvía, pues se dieron cuenta de que el humo provenía de bombas lacrimógenas de la Guardia Nacional Bolivariana, que entró a reprimir el cónclave.

Aprovechamos que nuestro pasante subpagado se encontraba en las afueras del Vaticano esperando la elección del nuevo Papa para pedirle que rece por su situación económica. Así logramos tomar las declaraciones del Primer Teniente Gregory Pérez Pérez: “Bueno, primero que nada y antes que todo, mi estimado ciudadano, nosotros nos encontramos situados en el sitio situacional del Vaticano como tal, realizando un operativo del tipo represivo-coñamentario para establecer lo que te me vendría siendo el orden democrático, puesto que en el espacio interior de estas instalaciones de arquitectura romana con detalles góticos y barrocos se estaban llevando a cabo unas elecciones completamente antidemocráticas, las cuales no fueron aprobadas en ningún instante por lo que te me sería el ente pertinente llamado Centro Nacional Electoral. Además, se pretendía, presuntamente, elegir de manera incorrecta e ilegítima a un Papa que no era nuestro presidente obrero Nicolás Maduro Moros, lo cual está expresamente prohibido en la Constitución Bolivariana de Venezuela”, explicó Pérez Pérez, mientras se llevaba detenido a nuestro pasante subpagado por salir del país sin autorización de sus dueños, es decir, nosotros.