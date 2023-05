Venezolano en Chile se regresa a Caracas porque no pudo con el idioma

Carlos Hernández es un joven venezolano que emigró a Chile hace 5 años, huyendo del socialismo y buscando un futuro mejor. Sin embargo, lo que encontró fue una pesadilla lingüística que lo hizo desistir de su sueño y regresar a su país natal. Carlos nunca logró entender el chileno, a pesar de hacer cursos, usar Duolingo y recurrir al traductor de Google.

Sus intentos de comunicarse con sus colegas y vecinos fueron infructuosos y frustrantes. Además, se sintió decepcionado al ver que muchos chilenos eran socialistas, algo que él había querido dejar atrás. “Yo creí que en Chile hablaban español, pero me equivoqué. Era como estar en otro planeta”, dijo Carlos, quien llegó a Caracas en un avión de Conviasa que casi se cae en el camino. “Traté de adaptarme, pero fue imposible. El chileno es muy difícil y cada región tiene su propio acento. Lo único que me salvaba era el teléfono en el bolsillo con el micrófono encendido, mientras traductor de Google repetía lo que decían en español a través de los AirPods piratas. Pero no era suficiente. Al final me di cuenta de que no hay nada como tu país, lleno de mujeres bellas, playas hermosas y secuestros exprés”, afirmó Hernández segundos antes de que se fuera la luz en el aeropuerto y un guardia le pidiera una colaboración.