Joven participa en concurso de Mr. Beast con la esperanza de comprarse un carrito de 1983

En un desesperado intento por cumplir su sueño de no ser un “ciudadano de a pie”, el joven venezolano Ernesto Suárez decidió participar en el nuevo concurso de Mr. Beast en Instagram, el cual consiste en repostear su última foto para participar por la oportunidad de ganar nada más y nada menos que $10.000. A pesar de no tener cuenta Zelle donde recibir dicho monto, el joven aún así espera ganarlo para poder comprarse un chevette del 83, o aunque sea dar los 19 meses de adelanto que le piden para alquilar un anexo de 13m² en Caracas.

Enviamos a nuestro pasante subpagado en monopatín hasta La Guaira donde tomó las declaraciones del joven participante: “Chamo, yo sé que hay gente burlándose de que participe en esa vaina subiendo el post ese a mi historia de Instagram y tal, pero coño a mí no me sobran esos dólares. No todos tuvimos la suerte de tener un familiar que haya robado plata de PDVSA, ¿sí me entiendes? Entonces yo sí lo hago sin pena, y con las esperanzas en alto de que si me gano esa platita, y Dios mediante el aire acondicionado no me empiece a pedir mantenimiento, me voy a poder comprar mi carrito usado. Yo no soy muy exigente, por ahí en Marketplace vi que se consiguen unos Chevette del 83 en $9.500, que me parece barato porque en estos días vi un Malibú del 64 con asientos de mimbre en $15.000. Y bueno, si al final no alcanzan esos reales, por lo menos puedo pagar los 19 meses que me piden de adelanto para mudarme a Caracas, al anexo de una tía que está lujoso, con paredes a medio frisar, un ventanal de tres centímetros, y hasta con techo incluido”, concluyó Suárez, mientras etiquetaba a 60 desconocidos en un concurso de instagram para ganarse un cheesecake.