Madre desesperada monta sesión de Tiny Desk para que hijo la escuche

Cada día se multiplican las malas influencias y se vuelve más difícil para las madres lograr que sus hijos las escuchen, por eso Mireya Colmenares (61) se vio obligada a contratar un grupo de músicos y montar una sesión entera de Tiny Desk para lograr captar la atención de su “angelito”, quien se encuentra en malos pasos.

Conversamos con la intérprete de temas como “Mucho Cuidado con una Vaina” y “Esa Juntica No Me Gusta Remix” y “Por lo Menos Regálame el Título de Ingeniero ft Dei V”, quien nos comentó: “Ay es que los jóvenes hoy en día ya no le prestan atención a uno, todos les da fastidio, pero ya van a ver el día en que uno se muera como vamos a hacer falta. Ahorita es todo el día metidos en ese teléfono escuchando puro tainidés y tainidés (sic) en vez de escuchar consejo, por eso llamé a unos amigos músicos de mi juventud para armar un conciertico, porque uno también rumbeaba cuando era joven, lo que pasa es que ellos creen que no, que uno nació ayer. En fin, sacamos la visa, nos montamos en un avión y les tocamos la puerta en la oficinita esa del tainidés, ¿y adivina qué? Nos dejaron tocar porque aparentemente ahí dejan cantar a todo el mundo. Gracias a Dios la estrategia me funcionó porque ahí tengo al muchacho bien fajado estudiando para darme el título de ingeniero”, explicó Colmenares, mientras su hijo estudiaba escuchando “Cálculo Integral No es Tan Dificil ft Cosculluela”.