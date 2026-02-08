Domingüire No. 357: Bad Bunny

El Conejo Malo, mejor conocido por nosotros sus amigos como Benito, protagoniza la Domingüire de esta semana. Homenaje más que merecido, gracias a sus Grammys, su presentación en el medio tiempo del Super Bowl, sus aportes en la investigación para curar el Ébola y su reciente título de campeón de la LVBP junto al Magallanes.

En esta edición analizamos las letras del cantante puertorriqueño y su influencia en la compra de Cialis de tu abuelo. Y también te incluimos una guía que nos copiamos de un video de YouTube para entender el fútbol americano y que sorprendas a tu suegro gringo, mira que el ICE está más cerca de lo que crees y necesitas esos papeles.

Además, aprenderás a no darle click a links que dicen “blow” en vez de “bowl” y descubrirás lo anciano que te ves cada vez que te quejas de que a otro le maman el culo.

No esperes más para destruir tu hígado con 10 litros de pitorro de coco y compra ya tu Domingüire en tu Levi’s Stadium más cercano.