Chamo con RCV vencido listo para comprarle el niño Jesús a los hijos de los policías

En diciembre no solo la gente que trabaja de verdad cobra aguinaldos, hay quienes están al acecho de cualquier oportunidad para despojar de su niño Jesús a los demás, y consciente de ello Marcos Gutierrez, un caraqueño de 23 años con el RCV (Responsabilidad Civil Vehicular) vencido, se preparó para pagar el regalo del 24 del hijo del primer policía que lo pare para pedirle una colaboración obligatoria.

El Sargento Rodríguez, asignado al destacamento 69, amablemente se dirigió a Marcos “Bueno becerro, así son las cosas, mira, yo te puedo llevar al comando rapidito para que veas tu charla de 45 minutos de por qué no puedes tener el RCV vencido ¿Me entiende? pero yo soy pana y solo pido una humilde colaboración para comprarle una KLR a mi hijo. Papaito, esto es irresponsabilidad totalmente tuya, nosotros simplemente te estamos extorsionando como consecuencia de tus propios actos, pero vemos que eres buena gente y no tienes por qué asistir a esa charla, si no tienes efectivo no importa; aceptamos cripto, Zelle, Binance, Paypal, Payoneer, Zinli, Mercadopago, débito, cheque, bonos PDVSA, Biopago y por qué no, hasta cajita CLAP. Apoyanos con la humilde colaboración de algunos verdes que veo que estudias comunicación en la UCAB y no te cuesta nada”, finalizó Rodríguez antes de recibir una muñeca lol que el joven tenía guardada para un momento así.