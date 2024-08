"Ya está todo tranquilo", asegura joven que tiene que borrar su teléfono a cada rato para que no se lo lleven

Felipe Torres, un caraqueño de 25 años, aseguró a sus amigos y familiares en el extranjero que no hacía falta preocuparse porque “ya está todo tranquilo” en el país. Esto, a pesar de que le anularon el pasaporte, lleva más de una semana sin salir y se ve obligado a borrar toda la información de su teléfono cada media hora para evitar que los cuerpos de seguridad del Estado se lo lleven de su casa.

En su mensaje, Torres explicó un poco sobre esta nueva normalidad que está viviendo: “Hola a todos, les escribo desde la casa de un pana de otro pana para que no se preocupen por mí. Aquí en el país ya está todo bien. Tengo una semana encerrado y hoy finalmente salí de la casa y solo tuve 87 ataques de pánico. Unas alcabalas me revisaron el teléfono 4 veces en el trayecto, me hicieron 2 chequeos de cavidades para ver si tenía contenido subversivo en el ano y me partieron una mano por si acaso, pero no me pasó nada porque soy un fiel revolucionario comprometido con la patria que borra absolutamente todo de su teléfono, ¿verdad?. Lamentablemente, no voy a poder visitarlos pronto porque me anularon el pasaporte, pero no importa, porque querer salir del país en este momento solo significa que eres un traidor a la patria. ¡Un fuerte abrazo revolucionario!”.