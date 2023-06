Laporta admite que oferta en bolívares tal vez no fue suficiente para traer a Messi

Joan Laporta, presidente del FC Barcelona, único club europeo que tiene todos sus ahorros invertidos en Petros, reconoció hoy que la oferta que le hizo a Lionel Messi para fichar por el club catalán tal vez no fue suficiente para convencer al astro argentino. El número uno del club aseguró que su propuesta de pagar en bolívares por pago móvil, obligó al rosarino a convertirse en nuevo jugador del Inter de Miami, para formar la dupla delantera más peligrosa de toda la MLS junto a Josef Martínez.

“Enhorabuena a Leo, le deseamos lo mejor en esta nueva etapa de su vida en América. Desde el club sabíamos que no podíamos competir con las ofertas que Messi tenía en Arabia Saudita, Estados Unidos y Táchira. Sin embargo, intentamos ofrecer una compensación acorde a la situación del equipo, un sueldo en moneda venezolana, bastante útil para comprar productos como harina pan, queso en dudosas condiciones sanitarias y hasta los bocatas favoritos de Messi: los tequeños. Lastimosamente Lionel quería ganar dinero y eso en Can Barca no podemos permitirnoslo por el momento. Sin embargo, él sabe que siempre tendrá las puertas abiertas en este club que le inyectó todas las hormonas que necesitó para medir medio metro. Muchas suerte Leo, ¡te amamos!” concluyó Laporta, mientras pasaba por el puesto de todos los reporteros con un sombrero pidiendo limosna.