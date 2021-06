"Adopta, no compres" dice malandro luego de rescatar Mazda 3 en estacionamiento

Un malandro con buenos valores. Así se autodescribe Gaifer Hernández, un delincuente que roba donde sea, sin discriminar zona alguna de Caracas. Gaifer, también conocido como “Carecaimán”, se ha encargado de transmitir a las nuevas generaciones de malandros sus estrictos principios morales, entre los que destaca el “adopta, no compres”; y como no hay mejor enseñanza que el ejemplo, procedió a subrayar esta lección rescatando a un pobre Mazda 3 que había sido abandonado por 45 minutos en el sótano 4 de un centro comercial en la ciudad.

Mientras le revisaba los bolsillos de nuestro pasante, Gaifer nos explicó con más detalles el estilo de vida que rige la toma de decisiones en su día a día: “Mano, a mi me da es un dolor cuando veo un carrito o un animalito abandonado, así solito en la calle. Tantos que hay por ahí regados en las iglesias, sótanos, hombrillos de autopistas esperando a la grúa, y aún así hay gente que decide comprar. ‘No, es que yo quiero uno nuevo, yo quiero tener los papeles’ dicen. ¡Qué avaricia, chamo, de verdad! ¡Un poco de compasión, vale! Uno no sabe lo que han vivido los pobrecitos, bicho. Si están ahí botaos solos es por algo, yo siempre digo que detrás de cada carro que uno pilla en situación de calle hay un dueño irresponsable que lo dejó así, abandonado. Lo mínimo que uno puede hacer —porque uno es humano, ¿no?— es tener un poco de empatía y comprensión. Por eso yo rescaté hoy un Mazda 3 que estaba temblando del miedo en un estacionamiento. El pobre carrito estaba llorando, vale, se asustaba cuando uno se acercaba. Me le puse cerquita poco a poco, le hice cariñito, le metí un destornillador y dejó la chilladera, me agarró confianza muy rápido. Tan rápido que ahí mismo me lo llevé a la casa”, afirmó Hernández, quien luego aprendió que las lágrimas del Mazda 3 es refrigerante que estaba botando.