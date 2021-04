Policía que te acusa de poner en riesgo a la población quiere llevarte a un comando donde hay más gente

Carlos Duarte fue detenido esta mañana por un policía de Baruta cuando intentaba pasar del municipio Baruta a Chacao. Según el agente, el joven estaba “poniendo en riesgo” a la población, así que se lo llevó al comando de ese cuerpo, donde hay 100 veces más gente detenida que la cantidad de personas con las que Duarte podría haberse cruzado en la gasolinera a la que se dirigía.

Mientras Duarte llamaba a sus amigos abogados para preguntarles qué hacer, nuestro pasante subpagado conversó con el agente Juan Estribillo, responsable del procedimiento: “Lo que el ciudadano aquí no entiende es que esta no es semana para poner en riesgo de una infección con la bacteria del Covid-17 a la gente así como así. La semana que viene sí; pero esta no se puede, señor. Instrucciones de arriba. Ese joven que usted ve ahí sudando frío lo sabe, y no quiere aprender que los aptos ilícitos tienen consecuencias. Debe aprender así sea por las malas. Por eso lo llevaremos a él y a su carro al comando a que vea las acciones de sus consecuencias, o como quiera que se diga, y ahí si va a estar bien asusta’o porque hay una cantidad de gente que da miedo. Todas sin tapabocas por supuesto. Tosiendo y tosiendo, sin tener ni diez centímetros de distancia. ¡Bien pegaítos! ¿Que si eso no es de verdad poner en riesgo a la población? Ciudadano roedor, ¿usted cree saber más que yo? Me avisa y me lo llevo al comando a usted también”, concluyó el agente, quien después de recibir un billete de 20 dólares de parte de Duarte comenzó a buscar la manera de acusar a nuestro pasante de poner en peligro a la colectividad.