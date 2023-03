Pékerman renuncia a la Vinotinto para que Cichero deje de llamarlo a las 3AM

Esta mañana, el medio argentino MessiD10Sports anunció que José Pékerman, director técnico y principal responsable de la disminución de prepagos en los vestuarios, habría renunciado como seleccionador nacional. El estratega argentino habría tomado la decisión tras las constantes llamadas a altas horas de la madrugada por parte del jugador Gabriel Cichero, quien anhela ser convocado a la selección pese a haberse retirado del fútbol profesional aquel 11 de junio de 2013, cuando Cavani le rompió la cadera para dejar a Venezuela fuera del mundial.

Logramos que el colaborador de Pékerman, Fabricio Coloccini, accediera a dar declaraciones luego de que nuestro pasante subpagado le diera sus zapatos, puesto que al igual que el resto del cuerpo técnico, tiene meses sin cobrar: “Che boludo, ¿Cichero está bien de la cabeza? No sólo son las llamadas, también se le ha aparecido en la puerta de su casa para pedirle que lo convoquen, es como si un testigo de Jehová y un cripto bobo tuvieran un hijo futbolero, una locura. El otro día me desperté y tenía 876 mensajes de un número desconocido, cuando reviso son todos videos de Cichero jugando fútbol y mostrando que aún tiene talento, lo cuál honestamente no me hubiera molestado si al menos se hubiera puesto algo de ropa. La realidad es que Pékerman va a cambiar su número de teléfono y va a vivir un tiempo en Miami, donde sabe que Cichero no lo puede buscar porque no tiene visa”, concluyó Coloccini, mientras amenazaba a nuestro pasante subpagado para que le diera el teléfono.