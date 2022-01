¿TROTAMUNDOS? Este venezolano ha visitado los cuarticos de 300 aeropuertos

José Rodríguez es un joven venezolano que se convirtió este viernes, sin querer, en un trotamundos —o, mejor dicho, en un trotacuarticos— al ser retenido por tricentésima vez en una oficina de inmigración; esta vez en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde fue detenido por la misma razón de siempre: “bueno, es venezolano”.

“Ya les expliqué que hasta tengo una casa acá en Ciudad de México y todavía me meten al cuartico para ‘verificar’ mis papeles. ¡Y pensar que este es el gobierno de AMLO, que era panita de Chávez y Maduro! ¡Bastante que nos chulearon cuando estábamos en la buena, ahora nos lanzan al enemigo!”, fue parte de la declaración de José Rodríguez, que mientras le pedía a inmigración que dejaran su xenofobia a un lado, agregó: “yo estoy acostumbrado a esto, de tanto visitar cuarticos me hice pana como de 200 agentes de inmigración en todo el mundo, hubo uno de España que me mandó un mensaje de Feliz año, otro hasta me enseñó a hacer una receta hindú. Yo tengo un récord muy difícil de romper. Con la misma autoridad que me da este récord, me permito darles un consejo, que yo sé que nadie me ha pedido, pero ajá: deberían crear un cuartico solo para venezolanos, porque cuando llegué habían 400 paisanos esperando su turno para ser detenidos” finalizó Rodríguez, que aseguró que entre sus propósitos de año nuevo estaba conocer finalmente el cuartico del aeropuerto de Reykjavik.