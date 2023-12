Expulsan a joven de oficina pública porque su vestido victoriano estaba por encima del tobillo

Rigoberto Chirinos, portero de las oficinas del Ministerio Público y Venta de Pollo (MP) ubicado en Los Ruices, expulsó a Luisana Colmenares, una joven de 23 años por “indecencia en la forma de vestir” luego de que su vestido victoriano reglamentario para entrar a la institución no cumpliera con los estándares requeridos de estar veinte centímetros debajo de los tobillos.

Colmenares emitió declaraciones acerca de lo sucedido a las afueras de la fiscalía general, de donde fue expulsada por deshonrar la corrupción que existe en el lugar: “Ay no, ¡ese vigilante es un abusador! Literalmente se me acercó corriendo y me dijo que tenía que salir del edificio porque no podía estar vestida como una ‘dama de la noche’, como una ‘fulana’, como una ‘cortesana’. ¿Qué le pasa? O sea, literal tuve que usar este vestido de mis antepasados para venir porque yo sé que aquí son unos ridículos que no entienden que vivimos en un país tropical”, reclamó Colmenares mientras alquilaba a un buhonero una túnica papal para poder hacer una denuncia.

Por su parte, Chirinos, ofreció su versión de los acontecimientos: “Primero que nada buenas tarde (sic), en esta oficina te existen normas de vestimenta y buena conducta que deben ser respetadas como tal por todos los ingresantes en el edificio. Un ejemplo, para accesar al sitio hay que hacer uso de velo, corsé, abrigo, tocado, joyas finas, medias panty, capa, corbatin y guantes. Si no lo hacen así el que se gana el problema con los jefes es uno, así que si no me viene perfectamente vestida y con la debida educación de una doncella, así no me pasa”, sentenció Chirinos minutos antes de haber permitido la entrada de un joven en cholas “porque es sobrino de un fiscal”.