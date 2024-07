Maduro le ordena al Sebin averiguar quién es Super Bigote

¿Es un ave? ¿Es un avión? ¿Es un ave obesa con licra roja surcando los cielos? Son demasiadas preguntas que surgen al ver volar a Superbigote, un personaje de los cómics con el hambre de un obrero, rayos de salsa tártara y mano de hierro para no cortarse cuando meta la mano en el erario público. Sin embargo, para Nicolás Maduro sigue siendo un misterio quién está detrás de esos lentes de construcción y el fuerte olor a tajadas, por lo que aprobó un presupuesto de 15 millones de dólares al Sebin para investigar la verdadera identidad de Superbigote.

Mientras usaba la espada de Bolívar para quitarse un pedazo de shawarma de los dientes, Maduro ordenaba al cuerpo policial: «¡Tráiganme fotos de Superbigote! Tengo que averiguar quién es ese superhéroe para darle un ministerio o bodegón. Tengo leves sospechas de que puede que sea Arreaza, pero él jamás usaría látex rojo, solo le gusta el negro. Por lo del bigote, podemos sospechar de Stalin, Freddy Mercury o Cilita, pero nada es seguro. Es por ello que he aprobado 15 millones de dólares que saqué de algún hospital para obtener esta información de sumo interés nacional. Mi sueño de niño era ser Superbigote; siempre bebía salsa rosada de un bowl y me quedaba el bigote de salsa, y me hacía llamar el superhéroe obrero porque tenía la capacidad de bajarme hasta 3 litros de Coca Cola de un solo guamazo. Así fue como me gané el respeto de todos en el liceo, o eso creo, no sé, nunca iba», concluyó Maduro mientras se ponía unos interiores por fuera.