Posponen partido de béisbol porque la lluvia no deja prender la parrilla

El pasado lunes la LVBP (Liga Venezolana de Béisbol Profesional) se vio obligada a posponer el clásico del Coso de los Chaguaramos, Leones del Caracas contra Tiburones de La Guaira, por fuertes lluvias que impedían la ignición de los carbones para una divina parrilla en el dugout de ambos equipos.

Enviamos a nuestro pasante subpagado con un plato hasta el estadio para entrevistar al ampayer de La Guaira, Henry Blanco: “Mira, la esencia del béisbol es mantener las tradiciones, si no hay cervecita fría y parrilla, no hay pelota caribe, esa es la verdad. Además, los jugadores se ven estresados cuando ven que no hay nadie prendiendo la parrilla en el séptimo inning, no podíamos permitir un juego de este nivel sin la responsabilidad que conlleva. Ya vendrán mejores juegos con mejor clima para que todos disfrutemos sanamente”, finalizó Perales mientras le sacaba un plato de parrilla con yuca frita del bolsillo a nuestro pasante.