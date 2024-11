Venezolana pro Trump emigra por el Darién para apoyar a su catire

La señora María Alejandra López, autodenominada líder del movimiento Caraqueñas con el Catire Trump (CCCT), y ex terrateniente de El Cafetal, celebró con furor la victoria electoral de Donald Trump, y actualmente estaría cruzando la selva del Darién para llegar a Estados Unidos y apoyar a su “catire bello” en este nuevo mandato.

López, quien tiene meses esperando la victoria de Trump para que finalmente deporte a “todos esos malandros del Darién”, nos ofreció más detalles acerca de su decisión de emigrar hacia el país de la libertad: “Ay mijito, yo ya me cansé de esperar que caiga el tirano narco castrocomunista de Miraflores, pero ni de vaina iba a salir del comunismo de Maduro para meterme en ese comunismo radical de Biden y la chaburra de Kamala, por eso apenas vi que ganó mi catire riquiquito agarré mis maletas, mi clonazepam, mi mata de sábila y me vine. Yo me hubiese ido legal por avión pidiendo asilo, pero me negaron la visa siete veces, así que me vine por acá por el Dairén (sic). Pero no importa, porque mi querubín rubio va a poner orden allá y va a deportar a todos esos malandros asquerosos que están llegando por el Darirén (sic) y nos va a dejar a nosotros los ciudadanos de bien que cruzamos por el Drarién (sic), ¡ese Tren de Aragua tiene las horas contadas! ¡Tic, tac, tic, tac!” comentó la señora López mientras preparaba unas caraotas con agua del río.