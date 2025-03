Joven que cree que la ciudad está sola por carnavales no sabe que es el único que no emigró

Guerras de bombas de agua, comparsas y ligar Naiguatá con lo que sea: ninguna de esas tradiciones de carnaval se cruzó con Luis Martínez, un joven caraqueño que se quedó en Caracas para disfrutar de la ciudad sola porque todos están en la playa, o eso cree, porque la verdad es que todos menos él emigraron de Venezuela.

En una entrevista que le hizo nuestro pasante subopagado por internet desde Surinam, Luis comentó: “A mí me gusta quedarme en Caracas en carnavales porque la ciudad se queda sola y puedo ir a donde yo quiera sin cola. Lástima que igual no salgo porque no tengo rial y todo está cerrado. Le escribí a unos amigos a ver si jugábamos PlayStation, pero no me contestaron; deben estar en una tranca vía Higuerote, jajaja, pobres ilusos. Por cierto, el aseo tiene tres meses que no pasa por la casa; seguro se agarraron el puente desde Año Nuevo hasta Semana Santa. Es que así es el venezolano: echao’ pa’lante, pero también echao’ pa’ atrás cuando hace falta un descansito”, concluyó Luis mientras terminaba de construirse amigos de papel maché.