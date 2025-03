Pareja se independiza gracias a que los papás de la chama emigraron

El 99% de los jóvenes venezolanos que se independizan les pasa lo mismo que a Ana y Marcos, y es que Marcos contó con la suerte de que sus suegros emigraron y ahora vive en la casa de ellos junto a su novia sin pagar alquileres astronómicos y rindiendo lo que dejaron en la nevera.



“La vida siempre sonríe al que persevera, desde el 2027 estoy convenciéndolos de que el futuro está en Miami haciendo roofing porque lo vi en Tiktok y ya por fin puedo coger en la cama de mi suegro, pasearme por la casa en interiores y beber agua directo de la jarra. Pero esta no fue la primera opción, ya habíamos probado alquilar pero mis 2 riñones no alcanzaron, también intentamos comprar una casa y lo más barato que conseguimos quedaba a 5 horas de la ciudad y justo cuando ya estábamos desmotivados los papás de Ana nos dijeron que les aprobaron el parole, ese día nos bebimos hasta el agua del florero y hasta decoré el cuarto de mi personaje favorito: Gilberto Correa, pensábamos que ya no había esperanza pero ya con casa propia podremos ahorrar nuestro sueldo de $20 anuales y salir adelante”, aseguró Marcos sin saber que ya a sus suegros los deportaron y llegan el domingo de regreso.