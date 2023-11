Mr. Beast abre pozos de agua en El Cafetal

El youtuber y empresario Jimmy Donaldson, mejor conocido como “Mr. Beast”, famoso por invertir inmensas cantidades de dinero en sus vídeos en los que acaba con el conflicto del Esequibo, regala CLAP en Catia o donde finalmente termina el metro Guarenas-Guatire volvió a romper las redes con su más reciente producción audiovisual, donde finalmente provee de agua a la comunidad de El Cafetal abriendo pozos en la zona.

Donaldson, a quien algunos venezolanos empezaron a catalogar como la segunda venida de Bolívar, explicó la razón detrás de su motivación: “Honestamente mis dos cosas favoritas en esta vida son los retos imposibles y gastar dinero, y no existe lugar en el mundo donde todo sea tan difícil y tan costoso como Venezuela, por eso me encanta grabar videos aquí. El común denominador en cada una de mis visitas era que en El Cafetal jamás había agua, así que vi la oportunidad de ayudar a la comunidad abriendo pozos de agua, lo cual ya me daría un video completo, pero el proceso fue tan complicado que también logramos grabar ‘Repartiendo 1.000 iPhone 15’s para que la Gobernación Nos de Permiso de Taladrar’, ‘Sobreviviendo a 5.000 Alcabalas en 24 Horas’ y ‘Enseñándole a Leer a 10.000 Médicos Integrales Comunitarios’, por lo que este tal vez fue mi visita más productiva al país”, concluyó Donaldson, sin saber que estaría a punto de grabar “Convenciendo a Todos los Guardias de Maiquetía que No Soy Terrorista”.