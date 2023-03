IMPRESIONANTE: Mr. Beast termina el metro Guarenas-Guatire en su último video

Un superhéroe sin capa pero con Zelle. Así lo han catalogado los habitantes de las ciudades satélite de Caracas a Mr.Beast, un youtuber filántropo reconocido por sus grandes donaciones que graba y sube a internet, quien esta vez decidió terminar la línea del Metro de Caracas que va a Guarenas y Guatire, proyecto que el chavismo abandonó después de robarse la plata.

El mismo Mr.Beast cuenta en su Instagram la historia de cómo se convirtió en el ahora llamado Mesías de Guarenas: “Un día iba estaba buscando una foto de los tiburones de la Guaira para tatuármela, cuando el autocorrector decidió cambiar Guaira por Guarenas y las fotos eran tan horrorosas que me propuse hacer algo. Lo primero fue sacar la visa para Venezuela, que fue increíblemente rápido porque al parecer soy el único con ganas de ir y luego me puse manos a la obra. Importamos un tren bala desde Japón, terminamos las columnas, los rieles e incluso montamos un Starbucks original en cada estación, justo al lado de las tiendas de souvenirs. Muchos creían que era imposible terminar ese metro, pero la solución fue fácil, solo había que no robar”, concluyó el multimillonario influencer antes de retar a un grupo de gauatireños a no despegarse de un Fiat Uno 2001 tuning que compró por 100 mil dólares.